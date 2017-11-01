Murat Özdağ'ın itiraz sonucu belli oldu

Hain darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan KOTO eski başkanı Murat Özdağ, yaklaşık 1 yıl 3 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tahliye kararına itiraz etmesinin ardından Özdağ 1 gün sonra yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özdağ’ın avukatı Ersayın Işık, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek dosyayı görüşmek üzere Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bugün dosyanın görüşülmesi sonucunda Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verildi. Avukat Işık’ın bu kararla ilgili olarak istinaf mahkemesine itirazda bulunacağı öğrenildi.

