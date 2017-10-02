Murat Soner Başak: “Oyunun hakkı bu değildi”

Arsinspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor’un deneyimli defans oyuncusu Murat Başak, yedikleri golün 90’dan sonra olmasının canlarını acıttıklarını belirterek, “Söyleyecek çok bir şey yok. Bu kaç oldu, hakikaten çok üzgünüz. Bu oyunun hakkı bu olmamalıydı. Ama bazen olmayınca olmuyor. Biz, 3’lü periyottan önce en kötü 7 puan çıkartırız gibi düşünüyorduk ama olaylar buraya gelince, 0-0 bitse bu kadar üzülmezdim. Yine aynı şey oldu ama 90’dan sonra olmaları insanı biraz canını acıtıyor. Oynadığımız oyunun hakkı kesinlikle bu değildi. Hem mücadele, hem oyun anlamında çok iyiydik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık” dedi.