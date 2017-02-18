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MÜSİAD: “Biz de varız”

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MÜSİAD: “Biz de varız”
MÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde “Biz de varız” diyerek etkin görev alacağını açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, MÜSİAD üyesi 50 bin üye işletmenin her birinin ortalamada 5’er kişi alarak, 250 bin yeni istihdam imkânı oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Ayvaz, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta başlattığı seferberlik çağrısını desteklediğimizi ve elle tutulabilir somut adımların atılması gerektiğini dile getirmiştik. MÜSİAD olarak, devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de asgari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak önemli katkı sağladığı istihdam seferberliği kapsamında elimizi taşın altına koyuyor ve bu seferberlikte ‘Biz de varız’ diyoruz. 

İşsizliğin önüne geçmek ve insan kıymetinin israfını önlemek için istihdamın artırılması şart. İş alemi olarak biz de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıyoruz. Komşusu aç yatarken tok olan bizden değildir. Ülkemiz ekonomisinin, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel rekabet gücü için el ele veriyor, ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için daima biz de varız.”

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