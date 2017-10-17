Muskat nedir, nasıl kullanılır?

Yemeklere lezzet vermek amacıyla çeşitli baharatlar kullanırız. Bu bahaharatlardan birisi de türk mutfağından bizim mutfağımıza gelmiş olan muskat baharatıdır.

Muskat nedir?

Muskat hint mutfağından bizim yemek kültürümüze kadar gelen bir baharat çeşididir. Muskat, son zamanlarda Türkiye'de hemen hemen her yemekte kullanılmaktadır. Zeytin büyüklüğünde olan muskat, bir ceviz çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak biizm bildiğimiz kabuklu ceviz ve



Hindistan cevizi ile aralarında çok büyük farklar bulunmaktadır. Keskin bir tada sahip olan muskat adını umman'ın başkenti olan muskat şehrinden almaktadır.

Muskat nasıl kullanılır?

Muskat doğru şekilde kullanıldığı zaman sağlığınıza sayısız faydalar sağlar. Özellikle Hindistan'da yetiştirilen muskat Hollanda ve Türkiye'de son zamanlarda popülerliğini arttırmıştır. Tazesi Türkiye'de bulunmayan muskatı aktarlardan toz halinde satın alabilirsiniz.

Muskatın tazesini yemeklerinize rendeleyerek kullanabilir, tozunu da yemeklerde tatlılarda, içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

Muskatı nasıl kullanacağınızı öğrendiğinize göre muskatın faydalarından bahsetmeye başlayabiliriz. Muskat yemeklerin tatlıların ve içeceklerin lezzetine lezzet katmasının yanında sağlığınıza da bir çok fayda sağlar. Muskatın faydaları nelerdir diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.