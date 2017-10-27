Musluktan akan suyu güvenle içebilirsiniz!

İçme suyu kalitesinin korunmasına büyük önem veren İSU, her ay düzenli olarak şehrin 1000 farklı noktasından numuneler alıyor ve ileri teknoloji cihazlarıyla donatılmış Merkez Laboratuvarında tahlillerini yaparak abonelerinin hizmetine sunuyor.

SAĞLIKLI ALTYAPI

Kocaeli geneline Yuvacık ve Namazgah barajları, Gebze Denizli Göleti, yerel su kaynakları ve ihtiyaç halinde Sapanca gölü ile derin su kuyularından içmesuyu ihtiyacı karşılanıyor. İl genelindeki 14 ayrı içmesuyu arıtma tesisinden arıtılmış suyu 9 bin km’ye varan içmesuyu hattı ve 600 adetten fazla depo ile sağlıklı içmesuyu abonelerine sağlayan İSU, bu suyun korunması için de sürekli denetimler ile kontrol altında bulunduruyor.

ANALİZLER İLERİ TEKNOLOJİK LABORATUVARDA YAPILIYOR

Her ay il genelinde bulunan mesken, işyeri, okul ve ibadet mekânları gibi yerlerin yanısıra vatandaşların talepleri doğrultusunda ev ve işyerlerinden 1000 ayrı noktadan kriterlere uygun olarak numuneler alınıyor. Bu numuneleri de uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre ileri teknolojik cihazlar ile donatılmış olan İSU Merkez Laboratuvarında içme suyunun kimyasal analizlerinin yanı sıra suyun içilebilirliği açısından mikrobiyolojik analizlerini de yapıyor.

BAŞVURUDA BULUNAN ABONELERE TAHLİL SONUÇLARI GÖNDERİLİYOR

İSU, çeşitli nedenlerle içme suyunun kontrolünü yapmak isteyen abonelerin başvurusu kapsamında da numuneler alıyor. İSU’nun uzman ekipleri tarafından ev ve işyerlerinde kriterlere uygun olarak alınan numuneler Merkez Laboratuvarında inceleniyor. Yapılan incelemelerin ardından çıkan sonuçlar talepte bulunan abonelere gönderilerek bilgi veriliyor.

