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Mustafa Ceceli coşturacak

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Mustafa Ceceli coşturacak
Altın Kiraz Festivali, ikinci gününde de dolu dolu…

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenen Altın Kiraz Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak.

Körfez’de 3 gün sürecek olan 44. Altın Kiraz Festivali, ikinci gününde ünlü pop şarkıcısı Mustafa Ceceli’yi ağırlayacak. Alpaslan Türkeş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak konser öncesinde; 5 farklı ülkeden ilimize gelecek 200’e yakın folklorcu, yöresel kıyafetleri ile kendi halk oyunlarını oynayacak. Gösteriler sonrası kurulacak dev platformda Körfezlilerle buluşacak olan Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirecek.

40 YIL SONRA…

Festivalinin ikinci gününde unutulmaya yüz tutan bir gelenekte tekrar canlandırılacak. Hereke Yaylası’nda son olarak 25 yıl önce gerçekleştirilen Hacet Bayramı, Körfez Belediyesi tarafından yeniden canlandırılacak. Halk tarafından ‘Yağmur Duası’ olarak bilinen Hacet Bayramı etkinliğine; Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir de katılacak. Öğle namazının kılınması ile dualar edilecek daha sonra alanda ikramlarda bulunulacak.

GÖKYÜZÜ KIRMIZI-BEYAZ

Festivalin ikinci günü çocuklar için de oldukça renkli geçecek. Her yıl olduğu gibi Uçurtma Şenliği’nin adresi Yarımca Sahili olacak. Yüzlerce çocuk havalandıracağı kırmızı-beyaz uçurtmalarla gökyüzünü şenlendirecek. Etkinlik saat 17.00’de başlayacak. Ayrıca alanda çocuklar için sürpriz hediyeler ve ikramlarda bulunulacak.

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