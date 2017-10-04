Mustafa Efe için mevlit okundu
Geçtiğimiz yıl vefat eden Körfez Ticaret Odası’nın eski başkanı, iş adamı Mustafa Efe için önceki gün akşam namazının ardından Fevziye Camii’nde Kur’an ve mevlit okundu.
A+A-
Mustafa Efe’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenen mevlit cemiyetine Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Kocaeli eski Milletvekili Sefer Ekşi, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO ve KTO’nun eski ve yeni yöneticileri, meclis üyeleri ile akraba ve dostları katıldı.
Kocaeli emekli İl Müftü Yardımcısı Bayram Erdoğan, Fevziye Camii imamları Faruk Çoban ve Halit Es, müezzin Şerif Hüseyin Ayaz, Kur’an okuyup Mustafa Efe’nin ruhuna ithaf ettiler. Bayram Erdoğan, konuşmasının ardından dua yaptırdı.
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : Mustafa Efe, mevlit
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.