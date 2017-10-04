Mustafa Efe için mevlit okundu

Mustafa Efe’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenen mevlit cemiyetine Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Kocaeli eski Milletvekili Sefer Ekşi, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO ve KTO’nun eski ve yeni yöneticileri, meclis üyeleri ile akraba ve dostları katıldı.

Kocaeli emekli İl Müftü Yardımcısı Bayram Erdoğan, Fevziye Camii imamları Faruk Çoban ve Halit Es, müezzin Şerif Hüseyin Ayaz, Kur’an okuyup Mustafa Efe’nin ruhuna ithaf ettiler. Bayram Erdoğan, konuşmasının ardından dua yaptırdı.