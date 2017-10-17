Mustafa Nazlıgül’ün acı günü
Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün amcası İsmet Nazlıgül(69) vefat etti.
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Daha önce bypass olan İsmet Nazlıgül, iki gün önce yeniden kalp krizi geçirdi. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan Nazlıgül, hastanede yoğun bakıma alındı.
YOĞUN BAKIMDAYDI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmet Nazlıgül doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmet Nazlıgül’ün cenazesi ikindi vakti Köseköy Ulus Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Mustafa Nazlıgül, Demokrat Parti, İsmet Nazlıgül, vefat
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