Kocaeli19 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Mustafa Nazlıgül’ün acı günü 
Mustafa Nazlıgül’ün acı günü 

Mustafa Nazlıgül’ün acı günü 

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün amcası İsmet Nazlıgül(69) vefat etti.

A+A-

Daha önce bypass olan İsmet Nazlıgül, iki gün önce yeniden kalp krizi geçirdi. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan Nazlıgül, hastanede yoğun bakıma alındı. 

YOĞUN BAKIMDAYDI
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmet Nazlıgül doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmet Nazlıgül’ün cenazesi ikindi vakti Köseköy Ulus Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.