Mustafa Nazlıgül’ün acı günü 

Daha önce bypass olan İsmet Nazlıgül, iki gün önce yeniden kalp krizi geçirdi. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan Nazlıgül, hastanede yoğun bakıma alındı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmet Nazlıgül doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmet Nazlıgül’ün cenazesi ikindi vakti Köseköy Ulus Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çiğdem ARMAĞAN