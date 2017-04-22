Müthiş projeler yarışıyor

TÜBİTAK’ın düzenlediği Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışmasında, minik öğrencilerin birbirinden değerli buluşları görenleri hayrete düşürdü.

TÜBİTAK tarafından temel ve uygulamalı bilim alanlarında öğrencileri araştırmaya teşvik etmek, proje yapma kültürü kazandırmak artırmak amacı ile düzenlenen 11. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölgesi Final Yarışması, Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Asya Bölgesi Final Yarışmasına Düzce, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya illerinden resmi ve özel okulların 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Toplamda 409 proje başvurusu ile başlayan yarışmada ilk elemeler sonucu 50 proje finale katılmaya hak kazandı. Proje yarışmasında 12 biyoloji projesi, 18 fizik, 5 kimya, 15 matematik projesi yarışıyor.

İstanbul Asya Bölge Yarışmasında yarışma hakkı kazanan 50 proje arasında ise minik öğrencilerin yapmış olduğu birbirinden değerli buluşlar var. Yarışmanın en dikkat çekici projeleri ise “İdrarda bulunan mayanın öz kütle farkıyla tespit edilmesi”, “Çürük fındıkları ayıklayan robot” ve “Geri dönüşümden el süpürgesi” projeleri bulunmakta. Bu üç projeye, yarışmanın yapıldığı alanı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Çürük fındıkları ayıklayan robot ile iş gücünden tasarruf sağlanacak”

“Çürük Fındıkları Ayıklayan Robot” projesini geliştiren Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Meryem Doğan ve Feyzagül Dereci, ”Bilindiği gibi dünya fındık ihracatında Türkiye önemli bir yer tutar. Ülkemizde 13 farklı ilde fındık üretimi yapılmaktadır. Toplanan fındık fabrikalarda işlemlerden geçer. Bu işlemlerden sonra fındığın kalite kontrolü yapılır. Bu işlemlere verilen ücret fazla olmadığı için geçtiğimiz yıllarda fındık fabrikalarında sıkıntı olmuştur. Bizde bundan yola çıkarak fındık fabrikalarında kullanılabilecek bir ayıklama robotu yapmayı amaçladık ve yaptık. Bu robot sayesinde insan iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlanacak” dedi.

“Kullandığım materyaller ile geri dönüşümü doğaya kazandırdım”

Bir başka ilgi çeken proje ise “Geri Dönüşümden El Süpürgesi” projesi oldu. Bu proje çevreye atılan atıklardan yapıldı. Geri Dönüşümden El Süpürgesi projesini geliştiren Düzce Atatürk Ortaokulu öğrencisi Samet Sezgin, “Bu bir geri dönüşüm projesidir. Burada kullandığım atık malzemeler iki buçuk litrelik bir pet şişe, oyuncak arabandan elektrik motoru, teneke kutu, gider borusu, tornavida kutusu ve oyuncak arabanın tekerlerini kullandım. İki buçuk litrelik pet şişe 6 saatte 60 voltluk bir elektrik kazandır. Teneke kutu ise bir televizyona 3 saatlik enerji kazandırır. Kullandığım materyaller ile geri dönüşümü doğaya kazandırdım. Çevreye atılan atıkları değerlendirdim ve el süpürgesini yaptım” şeklinde konuştu.

Düzce Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Enes Ali Aydın’ın geliştirmiş olduğu “İdrarda Bulunan Mayanın Özkütle Farkıyla Tespit Edilmesi” isimli proje hastanelerde bir buçuk iki gün arasında yapılan testler gerekli malzemeler bulunduğu takdirde 5 ile 10 dakika arasında yapılabilecek. Yaptığı projeyi anlatan Aydın, “Bu projeyi yapma amacım, benim bir yakınım mantar enfeksiyonu yüzünden doktora gitti ve doktorun sonuç alması yaklaşık bir buçuk iki gün sürdü. Bu da beni düşündürdü biraz. Bunu daha az zamana indirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

“Bir buçuk iki günde biten testler, 5-10 dakika da bitecek”

Bu deneyi nasıl yaptığını anlatan Aydın, “Bunu yaparken üç çeşit alkol kullandım. İzopropil alkol, metil alkol ve etil alkol, saf su, metilen mavisi ve deney tüpleri ile damlalık kullandım. İlk deney tüpüme izopropil alkolü, ikinci deney tüpüme metil alkol, üçüncü deney tüpüme etil alkolü, dördüncü deney tüpüme saf suyu ve beşinci deney tüpüme de maya bulunmayan idrar numunesi ekledim. Maya bulunmayan idrar numunesi eklediğim deney tüpü haricindeki deney tüplerine maya bulunan idrar numunesi de ekledim. Bu şekilde bunları karıştırdım. Karıştırdıktan sonra 5 dakika bekledim ve bunların hepsine birer damla metilen mavisi ekledim. Bu eklediğim boya sayesinde hepsini inceledim. İnceleme sonucunda içinde etil alkol olan deney tüpünde idrarda bulunan maya dibe çöktü. Bu dibe çöken idrarda maya sayesinde de bu bir buçuk iki gün süren testi ben elimde ki malzemelerle beş on dakikaya kadar indirmiş bulundum” dedi.