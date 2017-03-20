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Mutlu eden ziyaret

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Mutlu eden ziyaret
Derince Yenikent’te bulunan Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, anlamlı bir organizasyona imza attı.

Okulun yöneticileri ile Güzellik ve Saç Bakım Alanı Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Derince Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, merkezde bulunan kız ve erkek öğrencilerin saç bakımlarını yaptılar, kız öğrencilere makyaj uygulayıp onları mutlu ettiler.

Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Jale Şahin ve Derince Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Fatma Çelik ve Müdür Yardımcısı Buket Taş, bu güzel buluşmanın mimarlığını yaptı.

SAÇ BAKIMI VE MAKYAJ

Güzellik ve Saç Bakım Alanı Hizmetleri bölümü öğretmenleri Gülistan Pekuz ve Derya İpek rehberliğinde bölüm öğrencileri, Derince Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki ziyarette

öğrencilerin psikolojik gelişimlerini desteklemek ve onları mutlu etmek amacıyla erkek ve kız öğrencilerin saçlarını şekillendirip, kız öğrencilere makyaj uygulaması yaptılar. Kendilerini çok mutlu hisseden, büyük keyif alan özel öğrenciler de saçlarının bakımını yapan ablalarına kendi yaptıkları bileklik ve toka hediye ettiler. Etkinliğin sonunda öğrenciler, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp daha iyi kaynaştılar.

 

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