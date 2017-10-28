Mutlu Köy’ün perişan hali
İlimizde bazı işlere devletin parası oluk gibi harcanıyor ama işin sonu getirilemiyor. İhmal, umursamazlık nedeniyle, başlayıp bitirilemeyen işler yüzünden paralar boşa gidiyor.
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MUTLU KÖY YAŞAM MERKEZİ
Derince’de Tahtalı Göleti yakınında bulunan Doğancılar İlkokulu binası yıkılmış, bu okulun arazisinde İzci Merkezi inşa edilmişti. Ama daha sonra İzci Merkezi’nden vazgeçildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), aynı yerde engelliler için “Mutlu Köy Yaşam Merkezi” projesini başlattı.
580 BİN TL HARCANDI
Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nde engelliler için dinlenme, barınma ve spor alanları bulunacaktı. Projenin yaklaşık 1 milyon TL’ye malolacağı hesaplandı. 580 bin TL de para harcandı. Ama MARKA bu işi sürdüremedi. Derince Kaymakamlığı projeyi Derince Belediyesi’nin üstüne yıktı. Derince Belediyesi de altından kalkamadı, Büyükşehir Belediyesi’ne devretti.
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