Mutlu Köy’ün perişan hali

MUTLU KÖY YAŞAM MERKEZİ

Derince’de Tahtalı Göleti yakınında bulunan Doğancılar İlkokulu binası yıkılmış, bu okulun arazisinde İzci Merkezi inşa edilmişti. Ama daha sonra İzci Merkezi’nden vazgeçildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), aynı yerde engelliler için “Mutlu Köy Yaşam Merkezi” projesini başlattı.

580 BİN TL HARCANDI

Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nde engelliler için dinlenme, barınma ve spor alanları bulunacaktı. Projenin yaklaşık 1 milyon TL’ye malolacağı hesaplandı. 580 bin TL de para harcandı. Ama MARKA bu işi sürdüremedi. Derince Kaymakamlığı projeyi Derince Belediyesi’nin üstüne yıktı. Derince Belediyesi de altından kalkamadı, Büyükşehir Belediyesi’ne devretti.