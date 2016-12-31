Mutlu Yıllar

Zordu bu yıl, her anlamda zordu. Kimimiz umutsuz, kimimiz halsiz, kimimiz bitkin, kimimiz yorgun, kimimiz çaresiz kaldık belki de.

Hayattan beklentilerimizi, beklediklerimizi, umduklarımızı, arayışlarımızı, çabalayışlarımızı es geçemeyiz elbet. Hepimiz türlü türlü plan yaptık, hayal kurdu, bekledik koskoca sene içerisinde. Kimine kavuştuk, kimisi yarım kaldı belki, kimisi de hiç bizim olmadı. Engellerimiz oldu belki de, iyi olmayı bekledik bu esnada, başarmayı, başarıyı bekledik, huzuru aradık. Bazı şeyleri daha iyi anladık, daha iyi analiz ettik belki de. Gücün, sevginin, mutluluğun ne olduğunu daha iyi ve daha kolay fark edebildik hatta. Gün ışığı aradık hatta, şöyle bir çıksın da aydınlatsın yolumuzu diye. Hatta bazen bir insandı bahsettiğim şu gün ışığı, yolumuzu aydınlatan, bazen de doğru bir bilgi, bir bilinmezin içinde. Bir de bazımız hayatının en mutlu anını yaşarken ötekimiz çok ama çok acı çekti. Hayat işte, hem acı hem tatlı, biraz şundan, biraz bundan değil mi? En kötüyü görürken, yaşarken bile içinden iyi bir niyet çıkarmak, seni mutsuz edene bir daha şans vermek değil mi?

Ve bu akşam yaşanmışlıklarla dolu kocaman bir seneyi uğurluyoruz hep birlikte. Yeni yıla merhaba demek kimisi için her şeyi başa satacağı, sıfırlayıp öyle başlayacağı ve yaşamaya niyet edeceği bir yıl, bir yol olacak. Yenilik güzeldir, yenilik iyidir, onarır kötü gidenleri, geliştirir. Kendimizi anlayabilmemizi bile sağlayabilir. Umarım 2017 güzelliklerle gelir ve sağlıkla, mutlulukla, şansla dolu bir yıl olur. Umarım barışı, iyi niyeti ve çokça huzuru, sakinliği barındırır bu yeni yıl. Neyi kalpten istiyorsak onu verir dilerim ve ne için iyi düşünüp ne için iyi istiyorsak o olur. Yanı başımızdakini de, en uzağımızdakini de iyi niyetle, empati kurarak anlayacağımızı da yıl olur dilerim. Kimsenin hayatını, tercihini, fikrini, duygusunu, düşüncesini eleştirmediğimi, bunun yerine gerçek anlamda anlayabildiğimiz, anlamak için gayret ettiğimiz, onaylamasak bile saygı durabildiğimiz günler bizim olur. Dilerim herkesin kendi içinde mücadelesi olduğunu ve herkesin ne yaşadığını anca kendisinin bilebileceğim, yaratacağı ve anlayacağı bir dünya düzeninin olduğunu kavrayıp ona göre yaşarız bu yıl. Sevginin ne olduğunu unutmadan, saygının her koşulda var olmadı gerektiğini hatırlatarak, barışın önce kendi içimizde sonra başkalarıyla ve dünyayla olmadı gerektiğini kavrayarak yaşarız umarım 2017'de. Çünkü eğer ki sen kendi içinde, kendinle anlaşmanı yapamazsan, eksik yaparsan, kendinle çatışır, kendinle barışmazsan, kendini kabul etmeden, suçlulukla, yetersizlikle savaşırsan, bir başkasıyla huzur içinde olmayı, yaşamayı, güzel ilişki kurmayı bekleyemezsin. Bir de iyi bir denge kurmak önemli bence. Bir tarağa ne çokça, ne de fazlaca, bir yana ne az ne de hiç. Olmadı gerektiği gibi, ortada ve dengede, hem orada, hem burada. Kendimizi unutmadan, kendi içimizdeki dengeyi de, kendimize olan saygıyı da unutmadan yaşayarak.

2017 ... Haydi sağlıkla, iyilikle, güzellikle, barışla, huzurla gel. Herkese tam da istediği gibi güzel ve mutlu bir sene diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu yıllar!