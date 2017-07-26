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Mutluluk satın alınabilir!

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Mutluluk satın alınabilir!
4 ülkede 6 bin 200 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, ev temizliği, çocuk bakımı gibi işleri para ile başkasına yaptıran kişilerin daha mutlu olduğunu ortaya koydu.

Mutluluk satın alınabilir mi? Bilim insanlarına göre yanıt, evet...
ABD, Hollanda, Danimarka ve Kanada’da 6 bin 200 kişi üzerinde "mutluluk" üzerine bir araştırma yapıldı.
Araştırma sonunda ev temizliği, yemek pişirme, bahçıvanlık hatta alışveriş gibi işleri para karşılığında başkalarına yaptıran insanların daha mutlu olduğu ortaya çıktı. 

Araştırma ekibinde yer alan Harvard Üniversitesi’nden Profesör Ashley Whillans, "Temizlikçi tutan veya komşunun çocuğuna para karşılığı bahçedeki çimleri biçtiren kişiler tembel olduklarını düşünebilir ama bizim sonuçlarımız, zamanı satın almanın mutluluğa yaradığını ortaya koyuyor" dedi.
Araştırmada, vakit tasarrufu sağlayan hizmetleri satın almayı tercih etmeyen kişilerde zaman baskısı ile hayattan daha az keyif alma arasında ilişki de saptandı. 

Çalışma PNAS adlı bilimsel dergide yayınlandı.

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