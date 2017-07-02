Yine araştırmalara göre, mutlu olmaya yarayan bir başka eylem de yemek yemek.Mutluluk hormonu olarak bilinen 'serotonin', ruh hali üzerinde etkili olduğu gibi iştah metabolizmasında da önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, serotonin eksikliğinin uykusuzluk, yeme bozukluğu, depresyon, migren ve hatta obeziteyi tetikleyebileceğini ortaya koyuyor. Serotonin eksikliği yaşamamak; yani mutsuz olmamak için egzersiz yapmak, güneş ışığından D vitamini almak, stresten uzak durmaya çalışmak gibi eylemlerin yanı sıra bazı besinleri tüketmek de serotonin miktarının artmasını sağlıyor.

Bilimsel araştırmalar, gülmenin, uyumanın, dinlenmenin, sevilen kişilerle vakit geçirmenin ve evcil hayvanlarla oynamanın insanların daha iyi hissetmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.