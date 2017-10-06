Muvazzaf asker, araştırma görevlisi... Kocaeli merkezli büyük FETÖ operasyonu!
Kocaeli merkezli yapılan FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf asker ve araştırma görevlilerinde olduğu 21 kişi gözaltına alındı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fetullahçı silahlı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)’na yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar devam ediyor.
9 KİŞİ ARANIYOR
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, 26’ sı muvazzaf 4’ü ihraç, 3 araştırma görevlisi için alınan gözaltı kararının ardından Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir, Düzce 13 ilde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin ise için yakalanması için operasyonlar sürüyor.
Kerim YAVUZ
27 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı
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