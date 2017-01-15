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Muzaffer Çakar

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Muzaffer Çakar
Muzaffer Çakar vefat etti

Körfez Esentepe Mahallesinde oturan, TID şoförü Muzaffer Çakar(63) kalp yetmezliği sonucu vefat etti. 4 çocuk babası olan Muzaffer Çakar’ın cenazesi, Esentepe Ulu Camiden alınarak Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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