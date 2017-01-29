Körfez Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokakta oturan Muzaffer Erçak(89) kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Muzaffer Erçak’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinden alınarak Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokakta oturan Muzaffer Erçak(89) kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Muzaffer Erçak’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinden alınarak Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.