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Muzaffer Erçak

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Muzaffer Erçak
Muzaffer Erçak vefat etti

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokakta oturan Muzaffer Erçak(89) kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Muzaffer Erçak’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinden alınarak Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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