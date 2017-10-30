Müze gemi 11. yılını kutladı

ABD'de 1964'te inşa edildikten sonra aynı yılın sonunda Türk donanmasına katılan Yarhisar'ın, "keşif-karakol" gemisi olarak yaptığı görevi 2004'te son buldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ege safhasında görev yapan "karakol gemi", Gölcük-Kavaklı sahilinde 2006'dan bu yana ise müze olarak hizmet veriyor.

Yerli ve yabancı turistler ile gemiciliğe meraklı vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdiği gemi, aynı zamanda Türkiye'nin karaya yerleştirilmiş ikinci su üstü savaş gemi müzesi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Yarhisar'ın, Donanma Komutanlığı ile Gölcük Belediyesi iş birliği ile Yarhisar Müze Gemisi olarak açılmasının 11. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Kavaklı sahilindeki törende yaptığı konuşmada, Gölcük'ün Donanma'nın başkenti olduğunu belirterek, "Burada Donanma ile çok sayıda güzel etkinlikler yapılıyor. Türkiye’nin ikinci müze gemisi olan bir yerdeyiz. Bunların hem ülkemize hem de konuklarımıza tanıtılması hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Mehmet Ellibeş ise Deniz Kuvvetleri'nin kalbi olan Donanma kenti Gölcük'ün, bazı yerlerine yerleştirilen objelerle hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere ilçeyi tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.

Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Yarhisar Müze Gemisi Müdürü İlhan Akbulut ile vatandaşların da katıldığı törende daha sonra 11. yıl pastası gezilerek, gemi gezildi.