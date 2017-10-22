Müzeyyen Türker vefat etti
İzmit Erenler Mahallesi Ali Türker Sokak No:4’de oturan Kadıköy Mahallesi eski muhtarı merhum Ali Türker’in eşi Müzeyyen Türker(90) vefat etti.
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4 çocuk annesi, İçişleri eski Bakanı Meral Akşener’in teyzesi olan Müzeyyen Türker’in cenazesi Hayırsevenler Camii'nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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