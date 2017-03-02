Müzikholde silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı

Gebze'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir müzikholde, henüz belirlenemeyen bir nedenle müşteriler ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Ümit Çakı (35), Bayram Z. ve Cengiz P. yaralandı.Yaralılar, arkadaşları tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, restoran çalışanı Ümit Çakı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili aralarında restoran çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bu arada müzikholde bulunan silahın kime ait olduğunun tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.