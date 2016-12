My Hill-4 projesi tanıtıldı

Kain İnşaat, My Hill 4 projesi için start verdi. Proje ile ilgili Kocaeli Sanayi Odası’nda basın açıklaması düzenlendi.

My Hill 4 projesinin tanıtım toplantısına Kain İnşaat ortakları Cem Karaduman, Mehmet İncir, Mimar Emre Gökdua ve Satış Müdürü Yeşim Karaduman katıldı. Proje 32 dubleks daireden oluşacak. İlk projesi My Hill 1’i, Umuttepe yolu üzerinde, Tüysüzler mevkiinde inşa eden Kain İnşaat, aynı bölgede yaptığı My Hill 2’yi de kısa sürede ev sahiplerine teslim etti. Fiyatlar 350 Bin TL ile 425 Bin TL arasında değişiyor.



ENGELLİ DOSTU PROJE

Kain İnşaat ortaklarından Cem Karaduman, “İçimize sinmeyecek işi yapmayacağız, felsefemiz bu. Orada oturanların bizleri iyi karşılamasınız isteriz. Şu ana kadar bunu başardık. MY Hill 3’ü yaparken bir de Yuvacık’ta My City projemizi hayata geçirdik. Şu anda My Hill 4 Projemiz var. Umuttepe yolunda 32 tane lüks dubleksten oluşan bir proje. My Hill 4 için yaklaşık 6 ay çalışma yaptık. Kabaoğlu Bölgesi bu konuda çok elverişli. 32 dairenin hepsi güney cepheli, Kartepe ve Körfez manzaralı. Ayrıca asansörlü kapalı otoparkı var. Aynı zamanda engelli dostu bir proje. Evlerde ünlü markaların en üst ürünlerini kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

MY HİLL 4 BAŞLADI

Kain İnşaat, kapalı ve açık otoparktan yüzme havuzuna, çocuk oyun parkından sosyal tesise, fitness salonundan seyir terasına kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü My Hill 3’ü de tamamlamak üzere. Şirket, gördüğü ilgi üzerine Kocaeli halkının karşısına yeni projelerle çıkmaya devam ediyor. Son olarak My Hill 4 için harekete geçen Kain İnşaat, yine aynı bölgede, yine aynı kalitede konutlar yapacak.



32 DUBLEKS DAİRE

4.5 dönümlük alan üzerine inşa edilecek My Hill 4, 16 bahçe dubleks, 16 çatı dubleks olmak üzere 32 dubleks daireden oluşacak. İzmit’in en temiz havasına sahip bölgesinde inşa edilecek konutlar Körfez ve Kartepe manzarasına sahip. 3+1 olarak planlanan, 2 banyo ve bir tuvaletin yer aldığı konutlar 180 ya da 185 metrekare büyüklükte olacak. Salonların hepsi güneye, yatak odaları ise kuzeye bakacak.

ŞEHRE ÇOK YAKIN

Lokasyon olarak çok iyi bir bölgede, KOÜ Umuttepe Kampüsü yolu üzerinde inşa edilen My Hill 4, şehir merkezine ve üniversiteye 4 kilometre, D-100 Karayolu’na ise 3 kilometre mesafede bulunuyor. Konutlar, ileride açılması planlanan TEM bağlantı yolunun ise hemen yanı başında yer alıyor. Özellikle şehir merkezine çok yakın olması My Hill 4 projesini daha cazip hale getiriyor.