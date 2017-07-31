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Nacar’dan ödeme uyarısı

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Nacar’dan ödeme uyarısı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, sigorta ve hak sahiplerine yapılan geçici iş göremezlik ve emzirme ödenekleri ile hareketsiz iadeler ve bloke aylık alanlarla ilgili açıklama yaptı.

Nacar, bu kişilere ödemelerin her ayın 8’i ile 14’ü arası Ziraat Bankası’na yatmakta olduğunu hatırlattı, şu açıklamayı yaptı:

“20 Temmuz tarihinden itibaren gönderilen ödemeler, PTT’den T.C. kimlik numarası üzerinden ödeme gününden itibaren 2 (iki) aylık sürede yapılacaktır. Ancak, iki ay içinde alınmazsa kurumumuza iade edilecektir.
T.C. kimlik numarası üzerinden yapılacak ödemelerin yanı sıra, hak sahiplerinin PTT’den alacakları PTT Kart ile PTT matik cihazlarından da ödemelerini alabileceklerdir.

Daha önce hesap tanımlaması yapılan sigortalıların ödenekleri tanımlanan hesaplara, ayın 8’i ile 14’ü arasında alınmayan ve kuruma iade edilen ödeneklerin sigortalıların talebi halinde ilgililere, PTT Bank üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

Sigortalı ve hak sahiplerinin mağdur olmaması için kamuoyuna duyurulur.”
 

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