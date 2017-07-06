Nadide Nine 101. yaşını kutladı

Karamürsel’de yaşayan Nadide Taşçı, 101. yaşını, çocukları ve torunlarıyla doğum günü pastası keserek kutladı.

Nadide Nine'nin, Karamürsel Dereköy Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen 101. doğum günü kutlamasına çocukları ve torunları katıldı.

Eşini 25 yıl önce kaybeden, 7 çocuk, 36 torun sahibi Nadide Taşçı, 101 yaşına çocukları ve torunları tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü pastasıyla girmenin mutluluğunu yaşadı.

Taşçı, yaptığı açıklamada, doğum günü partisinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Her zaman yoğurt yiyorum, süt içiyorum hayvansal ürünler pek tüketmiyor, aksine sebze ve meyve çok tüketiyorum. Şimdi 101 yaşına girdim, çok mutluyum, doğum günümde bana sürpriz yapan çocuklarıma, torunlarıma Allah uzun ömür versin." dedi.