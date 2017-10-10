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Nafiye Süral vefat etti

Nafiye Süral vefat etti

Kartepe İlçesi Çepni Mahallesi Sert Sokak No.2 adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Remzi Süral’ın eşi Nafiye Süral (68) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi Nafiye Süral’ın cenazesi Suadiye Merkez Camii’nden alınarak Suadiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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