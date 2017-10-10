Nafiye Süral vefat etti
Kartepe İlçesi Çepni Mahallesi Sert Sokak No.2 adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Remzi Süral’ın eşi Nafiye Süral (68) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi Nafiye Süral’ın cenazesi Suadiye Merkez Camii’nden alınarak Suadiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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