Namazla Diriliş programında salon doldu

Kocaeli Ensar Vakfı’nın bazı STK’nın katkılarıyla düzenlediği “Namazla Diriliş-İkinci On Yıl” adlı program, önceki akşam SDKM’de yapıldı.

8 konuşmacının katıldığı programa beklendiği gibi yoğun ilgi vardı. Davetliler salonu doldurdu, bazı davetliler de programı ayakta izlemek durumunda kaldı.

Kocaeli Ensar Vakfı Başkanı Musa Taşçı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı programda, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Musa Özcan ile MÜSİAD, Memur-Sen TÜGVA KİHMED, İHH’nın başkanları ile STK’ların yöneticileri de hazır bulundu.

Aralarında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Abdullah Kahraman’ın da bulunduğu programda Abdullah Yıldız, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Ramazan Kayan, Dursun Ali Taşçı, Abdülhamit Kahraman, Mehmet Paksu ve Hasan Hafızoğlu, namazın hayatımızdaki yerini ve önemini anlatan konuşmalar yaptılar.

NAMAZ, HUZURDUR

Programın yöneticiliğini yapan Araştırmacı-Yazar Abdullah Yıldız, peygamberimizin namazla ilgili tavsiye ve uyarılarından söz etti, tebliğ dilinin güzelleştirilmesi gerektiğini söyledi. Her meseleye Kur’an açısından bakılmalı diyen Mehmet Paksu, “Namaz huzura kabul edilmek demektir. Her gün 5 vakit namaza davet edildiğimizde, bahaneler bulursak, kabire girdiğimizde arkadaşsız kalırız.” dedi.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Abdullah Kahraman, namazla ilgili söylenmemiş bir şey olmadığını, yaşanmamış çok şey olduğunu söyledi. Kur’an’ın ezeli ve ebedi Allah kelamı olduğunu belirten Kahraman: “Namaz, ibadetten, adete dönüşürse, huşu içinde olmaz, tadil-i erkana uyulmazsa bu namaz zayi olur. Namaz, ciddi iştir; nefisle cihattır, zikirdir, fikirdir, şükürdür ve kimliktir. Namaz; kötülükleri önler, önleyemezse, o namazda sıkıntı var demektir” dedi.

MAVİ MARMARA’YI ANLATTI

Mavi Marmara Gemisi’nde yaşadıklarını da anlatan Ramazan Kayan, Siyonist İsrail’in birçok Arap ülkesini dize getirmesine, Hamas’a adeta gökten taş yağdırmasına rağmen, Filistinlilerle mücadele edemediğini belirtti. Kayan, Gazze’de herkesin 5 vakit namazın dışında herkesin gece yarısında teheccüd namazı kıldığını, huşu ve gözyaşları içinde kılınan namazların sadece kişinin kendisini değil, başkalarını da kurtardığını, Mavi Marmara Gemisi’nde Müslüman olan bir İngiliz vatandaşının örneğiyle anlattı. Hasan Hafızoğlu da namazın Allah’a kavuşmak, beraber olmak ve konuşmak olduğunu belirtti, dosdoğru kılınan namazın, kötülüklerden alıkoyacağını söyledi.

İslam aleminin baharının geldiğini, doğum sancılarının hissedildiğini söyleyen Dursun Ali Taşçı, namazda insanın kendisini kaybetmesi gerektiğini belirtti. Bir gençle abdest alma anında yaşadıklarını anlatan Taşçı; “Müslüman, mütebessim olmalı, nazik olmalıdır. Önce gönüllere hitap edilmelidir.” dedi.

Müslümanın bir elinde Kur’an, diğer elinde de Hadis-i Şerifler bulunmalıdır diyen Abdülhamit Kahraman da “İman edenler, Allah için yaşayanlar, salih amellerle taçlandırırlar. Namaz, bütün ibadetlerin özüdür. Cemaatle kılınacak namazlar, bizi birleştirecek, ayağı kaldıracaktır.” dedi.

Kendisine özgü anlatımıyla, salonda bulunanları güldüren Abdülhamit Balkanlıoğlu, “Allah, aşk ile dökülen gözyaşlarımızı artırsın. Ülkemizde, gözümüzün içine baka baka ayrı dünyalarda yaşayan insanlar var” diye konuştu