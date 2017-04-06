Namluların ömrü uzayacak

Savunma Sanayi̇i̇ Müsteşarlığı, "Namlu Ömrü Artırma Teknoloji̇leri̇ Geli̇şti̇ri̇lmesi̇" konusunda Ar-Ge geni̇ş alan çağrısında bulundu.

Savunma Sanayi̇i̇ Müsteşarlığı (SSM), "Namlu Ömrü Artırma Teknoloji̇leri̇ Geli̇şti̇ri̇lmesi̇" konusunda Ar-Ge geni̇ş alan çağrısında bulundu.

Namlu Ömrü Artırma Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi Geniş Alan Çağrısı kapsamında, yüksek atım sayısına sahip namlular için aşınma ve korozyon ömrünün arttırılmasına yönelik teknolojiler araştırılacak.

Çağrıyla, firma, kurum ve kuruluşların konuyla ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje önerilerinin değerlendirilerek başlatılacak projelerin ve proje modellerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Geniş alan çağrısı sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde başlatılabilecek projeler kapsamında, yüksek atım sayısına sahip namlular için aşınma ve korozyon ömrünün arttırılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sunulacak proje önerilerinin; aşınma ve korozyon ömrünün arttırılmasına yönelik malzeme, kaplama, üretim ve test teknoloji konularını içermesi bekleniyor.