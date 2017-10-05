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Sevcan TAMER

Sevcan TAMER

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NAR  TANESİ NUR  TANESİ ALLAH’IN BİR TANESİ

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   Biliyorsunuz  Muharrem ayının  içersindeyiz.. Ve,  ibadetlerle  geçen  bu  ayın  gelmesiyle  birlikte  Aşure  Günü de  heyecanla  beklenir.. Kimi  Müslüman  dualarla  geçen  Muharrem  ayının   mistik  havasıyla  huşu  bulurken,  bir  çok  insanda  gerçekten  son  derece  lezzetli  olan  Aşura  yemek  için  sabırsızlanır.. Daha  olmazsa  bir  hafta da  esas   söylenişi  “Aşura”  ve  Arapça  “on” anlamına  gelen   bu  önemli  dini  geleneğimizi  birlikte   gözden  geçiririz..               
   Bu  hafta   arkadaşımız  Mehtap  hanım   derneğe     mükemmel  yaptığı   kocaman  bir   tencere Aşure  getirmiş..  Bizlerde   kaselere  doldurup  bir  güzel  yedik  tabi ki..  Sevgili  Mehtap  hanımcığımızın  Aşuresini  keyifle  yerken   sohbet   olduğu   gibi  Aşure  üzerine  kilitlenmişti.. İçine  katılan  baklagillerden  tutunda,  üzerinin  süslerine  kadar  onlarca   öneri  atıldı  ortaya.. En  sonunda Aşurenin    olmazsa   olmazının  “NAR”  olduğuna    karar  verildi   veee,   birden   sohbet   nar  olarak  alıverdi  yerini.. Haydaaa,  bir  nar  tartışması  başladı ki,  size  anlatamam.. Meğer  nar  meyvesinin  ne  kadar  çok   söylentisi  varmış.. Kimi  arkadaş   “ Cennet  meyvesi”  dedi,  kimisi  “Kutsal  meyve”  kimisiyse   bereketini  anlattı da  anlattı.. Faydalarını  anlatmayaysa   koro  halinde  girdiler.. Ama  ben  yüzlerinden  anlıyordum..  Kimse  diğerinin  anlattığına  pek  ehemmiyet  vermemiş  görünüyordu.. Nihayet  dayanamadım  ve  ben  araya  girdim..   “ “Arkadaşlar  sizin  takıldığınız  olaylar  üzerine  her zaman   benden  ne  istersiniz.?  Şimdi  soruyorum.. Bunu  yine  yapayım mı.”?  dedim..  Aaaa  isteriz  tabi,  isteriz   dediler.. Çok  önemli  ve  özel  bir  konu  değil  mutlaka  ama,  benim  canlarım  bir  kere  takıldılar   buraya.. Onları   üzeceğime  biraz  araştırma  yapar,  narın  gelmişini  geçmişini  bulur,  çıkarırdım  ortaya.. Çok  önemli  değil  diyorum  ancak,  şu  kahredici,  hüzün  dolu  ve  yıpratıcı    günlerin  içinde  kısa  bir  süre de  olsa,  kafanızı  dağıtan  değişik  bir  konuya  yönelir,  “Bak  bakkk..  Bu  nar da  ne  meyveymiş  beee”  diyebilirsiniz..
   İnternette  yaptığım  araştırmaya  göre  “NAR”  gerçekten  bereketin  simgesiymiş..  Arkadaşların  narla  ilgili  anlattıkları  kenarından,  köşesinden   uysa da,  pek  aynısı  gibi  değilmiş.. Ayrıca  talihsiz  narın   oldukça  kara  bir  bahta  sahip  olduğunu da  söyleye  bilirim.. En  iyisi  ben  size  narla  ilgili  mitolojik  hikayeyi  aynen  aktarayım..                          Aktarayım da,   içimiz  rahatlasın..
  *Genç  kız  babası  tarafından  tacize  maruz  bırakılmaktadır..Bu  durumdan  bıkan  kız  kaçıp,  ölen  annesinin  mezarının  başına  gider  ve  orada  intihar  eder..Kızın  amacı  sonsuza  kadar  saf  ve  temiz  kalabilmektir.. Mitolojiye  göre  tanrılar,  saf  ve  temiz  kalmak  için  canını  veren  bu  kızın  kanından  bir  ağaç  yaratırlar..İşte  bu  ağaç  NAR  ağacıdır..Kızını  taciz  eden  babaya   tanrılar   tarafından  verilen  ceza  ise  çaylağa  dönüşmek  olmuştur.. Deler ki, çaylağın  nar  ağacına  asla  konmama  nedeni  budur..
Nar  Yunancada  “side”  demektir.. Ve  Antalya  yakınlarındaki  antik  kente  adı da  Anadolu’da  yaşayan  bir  kahramanın  kızının  adından  esinlenerek  verilmiştir..Çünkü  bu  kızın  adı  yukarıdaki  hikayeden  esinlenerek   konulmuştur..
 Çin de  dahil  olmak  üzere,  bir  çok  kültürde  doğurganlığın  ve  bereketin  simgesidir  nar.  Mezapotamya ‘da  bir  erkek  aşık  olduğu  kadının  kendisini  sevmesi  için  bir  dua  eder  ve  bu  duanın  içinde  mutlaka  nar  meyvesi de  vardır..Bazı  kültürlerdeyse  evlenmek  üzere  olan  çiftlere  ikiye  bölünmüş  nar  resmi  hediye  etmek  adettir  çünkü  bu,  evliliğin  başarılı  olması  için  yapılan  bir  dilektir..Anavatanı  Akdeniz’dir  narın..Ama  hemen  bütün  Avrupa’da  yaygın  olarak  yetiştirilir..Çünkü  Araplar  tarafından  İspanya’ya  oradan da  bütün  Avrupa2ya  yayılmıştır..Şimdi  birazda  tartışmanın  bir  parçası  olan  faydalarına  kısaca  değinelim..Bir  kere  nar  müthiş  bir  antioksidan  kaynağıdır..Tansiyonu  dengeler..İçinde  barındırdığı  antioksidanlar  kanseri  önler..Nar  aynı  zamanda  kalp  ve  damar  sağlığı  açısından da  önemli  bir  meyvedir..Ayrıca  şifa  kaynağı  narın  sadece  meyvesi  değil,  çekirdeği  ve  yaprağı da  çok  faydalıdır.. Sonra  nar,  C vitamini, potasyum ve demir  yönünden de  çok  zengin  olduğu  biliniyor..
  Evett,  uzmanlar  boşu  boşuna  nar,  nar  suyu  deyip  durmuyorlar..   Anlayacağınız                                  “  Çarşıdan  aldım  bir  tane,  eve  geldim  bin  tane”  denen  nar  bu  bir  dünya   gerçeklerin  ta  kendisiymiş  ve  bizim  arkadaşların  uzun  uzun   tartıştığı  kadar da  varmış… Eeee  boşuna da  dememişler  yani “ Nar  tanesi,  nur  tanesi  Allah’ın  bir  tanesi”
    
 

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