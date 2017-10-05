NAR  TANESİ NUR  TANESİ ALLAH’IN BİR TANESİ

Biliyorsunuz Muharrem ayının içersindeyiz.. Ve, ibadetlerle geçen bu ayın gelmesiyle birlikte Aşure Günü de heyecanla beklenir.. Kimi Müslüman dualarla geçen Muharrem ayının mistik havasıyla huşu bulurken, bir çok insanda gerçekten son derece lezzetli olan Aşura yemek için sabırsızlanır.. Daha olmazsa bir hafta da esas söylenişi “Aşura” ve Arapça “on” anlamına gelen bu önemli dini geleneğimizi birlikte gözden geçiririz..

Bu hafta arkadaşımız Mehtap hanım derneğe mükemmel yaptığı kocaman bir tencere Aşure getirmiş.. Bizlerde kaselere doldurup bir güzel yedik tabi ki.. Sevgili Mehtap hanımcığımızın Aşuresini keyifle yerken sohbet olduğu gibi Aşure üzerine kilitlenmişti.. İçine katılan baklagillerden tutunda, üzerinin süslerine kadar onlarca öneri atıldı ortaya.. En sonunda Aşurenin olmazsa olmazının “NAR” olduğuna karar verildi veee, birden sohbet nar olarak alıverdi yerini.. Haydaaa, bir nar tartışması başladı ki, size anlatamam.. Meğer nar meyvesinin ne kadar çok söylentisi varmış.. Kimi arkadaş “ Cennet meyvesi” dedi, kimisi “Kutsal meyve” kimisiyse bereketini anlattı da anlattı.. Faydalarını anlatmayaysa koro halinde girdiler.. Ama ben yüzlerinden anlıyordum.. Kimse diğerinin anlattığına pek ehemmiyet vermemiş görünüyordu.. Nihayet dayanamadım ve ben araya girdim.. “ “Arkadaşlar sizin takıldığınız olaylar üzerine her zaman benden ne istersiniz.? Şimdi soruyorum.. Bunu yine yapayım mı.”? dedim.. Aaaa isteriz tabi, isteriz dediler.. Çok önemli ve özel bir konu değil mutlaka ama, benim canlarım bir kere takıldılar buraya.. Onları üzeceğime biraz araştırma yapar, narın gelmişini geçmişini bulur, çıkarırdım ortaya.. Çok önemli değil diyorum ancak, şu kahredici, hüzün dolu ve yıpratıcı günlerin içinde kısa bir süre de olsa, kafanızı dağıtan değişik bir konuya yönelir, “Bak bakkk.. Bu nar da ne meyveymiş beee” diyebilirsiniz..

İnternette yaptığım araştırmaya göre “NAR” gerçekten bereketin simgesiymiş.. Arkadaşların narla ilgili anlattıkları kenarından, köşesinden uysa da, pek aynısı gibi değilmiş.. Ayrıca talihsiz narın oldukça kara bir bahta sahip olduğunu da söyleye bilirim.. En iyisi ben size narla ilgili mitolojik hikayeyi aynen aktarayım.. Aktarayım da, içimiz rahatlasın..

*Genç kız babası tarafından tacize maruz bırakılmaktadır..Bu durumdan bıkan kız kaçıp, ölen annesinin mezarının başına gider ve orada intihar eder..Kızın amacı sonsuza kadar saf ve temiz kalabilmektir.. Mitolojiye göre tanrılar, saf ve temiz kalmak için canını veren bu kızın kanından bir ağaç yaratırlar..İşte bu ağaç NAR ağacıdır..Kızını taciz eden babaya tanrılar tarafından verilen ceza ise çaylağa dönüşmek olmuştur.. Deler ki, çaylağın nar ağacına asla konmama nedeni budur..

Nar Yunancada “side” demektir.. Ve Antalya yakınlarındaki antik kente adı da Anadolu’da yaşayan bir kahramanın kızının adından esinlenerek verilmiştir..Çünkü bu kızın adı yukarıdaki hikayeden esinlenerek konulmuştur..

Çin de dahil olmak üzere, bir çok kültürde doğurganlığın ve bereketin simgesidir nar. Mezapotamya ‘da bir erkek aşık olduğu kadının kendisini sevmesi için bir dua eder ve bu duanın içinde mutlaka nar meyvesi de vardır..Bazı kültürlerdeyse evlenmek üzere olan çiftlere ikiye bölünmüş nar resmi hediye etmek adettir çünkü bu, evliliğin başarılı olması için yapılan bir dilektir..Anavatanı Akdeniz’dir narın..Ama hemen bütün Avrupa’da yaygın olarak yetiştirilir..Çünkü Araplar tarafından İspanya’ya oradan da bütün Avrupa2ya yayılmıştır..Şimdi birazda tartışmanın bir parçası olan faydalarına kısaca değinelim..Bir kere nar müthiş bir antioksidan kaynağıdır..Tansiyonu dengeler..İçinde barındırdığı antioksidanlar kanseri önler..Nar aynı zamanda kalp ve damar sağlığı açısından da önemli bir meyvedir..Ayrıca şifa kaynağı narın sadece meyvesi değil, çekirdeği ve yaprağı da çok faydalıdır.. Sonra nar, C vitamini, potasyum ve demir yönünden de çok zengin olduğu biliniyor..

Evett, uzmanlar boşu boşuna nar, nar suyu deyip durmuyorlar.. Anlayacağınız “ Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane” denen nar bu bir dünya gerçeklerin ta kendisiymiş ve bizim arkadaşların uzun uzun tartıştığı kadar da varmış… Eeee boşuna da dememişler yani “ Nar tanesi, nur tanesi Allah’ın bir tanesi”



