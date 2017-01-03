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Narinoğlu,"El birliği ile mücadele edeceğiz"

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Narinoğlu,"El birliği ile mücadele edeceğiz"
Karamürsel'de Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında toplantı yapıldı.

Öğretmenevi'nde Kaymakam Ahmet Narinoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve kurum yetkilileri katıldı. 

Kaymakam Narinoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçede özellikle gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Madde bağımlısı olan kişilerin tedavisi yapılarak sosyal hayata entegre edilmesi için faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Narinoğlu, "Madde bağımlılığını önleme ve mücadeleyle ilgili projeler üreterek ve sistemli bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Özellikle aileler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak bu sorunla el birliği ile mücadele edeceğiz. Bu nedenle bu virüsün ilçemizde zemin bulmaması için tüm kurumlarımızla seferber olmuş durumdayız." diye konuştu.

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