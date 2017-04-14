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NASA tarihi keşfi açıkladı

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NASA tarihi keşfi açıkladı
NASA, Dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerlerin, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus olduğuna dair yeni kanıtları olduğunu açıkladı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Satürn'ün uydusu  Enceladus'da yüzey altı okyanusun içinde canlı yaşamını destekleyebilecek kilit  bileşen olan hidrojen bulunduğunu açıkladı. 

NASA, Güneş Sistemi'nde ve ötesinde su ile ilgili bulguları kamuoyuyla  paylaştığı "Okyanus Dünyaları" başlıklı basın toplantısında, Satürn keşif aracı  Cassini'nin, gezegenin uydusu Enceladaus'daki gözlem faaliyeti sırasında canlı  yaşamını destekleyecek bir kimyasal enerji reaksiyonu gözlediğini duyurdu.

Cassini'nin ilk kez 2005 yılında uydunun yüzeyinde keşfettiği gaz ve  buz püskürten bir gayzeri, 28 Kasım 2015'te özel bir dalışla incelediği ve bu  gayzerden fışkıran materyalin yüzde 98 oranında su, yüzde 1 oranında hidrojen ve  geri kalanının karbondioksit, metan ve amonyaktan oluşan bir bileşke içerdiğinin  anlaşıldığı belirtildi.

Uydunun yüzeyine sürekli olarak fışkıran maddenin içinde hidrojen  bulunmasının, yüzey okyanusundaki soğuk suyun derinlerdeki sıcak kayalarla  karşılaşmasıyla oluşan hidro-termal aktivitenin varlığına işaret edebileceğini  ifade eden bilim adamları, bu sıcak alanların mikrop ve bakteriler gibi küçük  organizmaların yaşaması için ideal koşullar sunabileceğini vurguladı.

Organizmaların, hidrojeni suda çözünmüş halde bulunan karbondioksitle  birleştirerek enerji üretebileceğine dikkati çeken NASA araştırmacıları,  "metanojenesis" denilen kimyasal tepkimenin, yeryüzünde canlı yaşamının temelini  oluşturduğunu ve yaşamı meydana getiren süreçlerden biri olduğunun altını çizdi.

Yeryüzünde bildiğimiz haliyle canlı yaşamının üç temel koşulunun, sıvı  haldeki suyun, metabolizma için gerekli bir enerji kaynağının ve karbon,  hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür gibi bazı temel bileşenlerin  varlığına bağlı olduğunu kaydeden bilim adamları, Cassini'nin bulgularıyla  Enceladus'ta bunların hemen hepsinin var olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Her ne kadar Cassini, yüzey altı okyanusunda sülfür ve fosfor izine  rastlamasa da gezegenin katı çekirdeğinin göktaşları gibi bu iki ana unsuru  ihtiva ettiği tahmin ediliyor.

Cassini proje sorumlusu Linda Spilker, bulgunun Dünya'nın ötesinde  yaşanabilir yerler bulma arayışında önemli bir mihenk taşı olacağını kaydetti.

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