Nasılsa Öyle

Özü sözü bir olmalı insanın. Bir konuda bir yorum yapıyorsa tutarlı, bir doğrunun arkasından gidiyorsa kararlı, herhangi bir durum ya da konu için söz veriyorsa sözünün eri olmalı.. Zamanı geçti diye düşünmemeli önceden yapıveririm , hallederim,tamamlarım bir şekilde dediği herhangi bir şeyi. Bir konu şu an için önemini yitirse bile, geçerliliğini koruyamıyor , zamanı çoktan geçmiş olsa bile yine de gündeme getirmeli. Kendi içinden doğruyu ayırt etmek, kendi kendine konuşarak dışarıya karşı sessiz, suskun kalmak yerine, verdiği kararı açıkça paylaşmalı , konuşmalı insan. Birine umut veriyorsa, ki bu bir sevgi anlamında da olabilir ya da herhangi bir basit gibi görünen bir söz de , o umudu gerçeğe , gerçekliğe, daha da doğrusu şu ana, şimdiye taşımalı insan. Bugün başka , yarın başka düşünürüm, karar veririm , yorum yaparım hatta dilediğim konuda dilediğimi yargılarım diye düşünmemeli insan. Hiç beklenmedik bir durum olsa bile önceden verdiği bir kararı, bir sözü hayata geçirmeli ki sanılmasın unutuldu, sanılmasın değer verilmedi. Karşı tarafa istediği rahatlığı, iç güveni ve iç huzurunu sözleriyle verebiliyorsa insan , davranış ve o durum karşısındaki kanaatiyle de bunu göstermeli, böylece hem sözleriyle, hem de ruhuyla karşısındakini sarıp sarmalamalı. Diyeceğim o ki bu sözlerin arkası boş , altı ise manasını yitirmiş , ya da hiç o manayı bulamamış, gerçek anlamına kavuşamamış olmasın. Sabah yüzüne takındığı gülümseme ancak bir palyaçonunki kadar gerçek olmasın, daha da doğrusu elinden gelebildiği kadarıyla doğal olsun, içten olsun, pazarlıksız olsun, hatta varsın çirkin olsun , varsın kötü olsun.

Kısa bir süre dikkatli bir şekilde gözlem yaparsanız eminim ki bir çok tutarsızlık, bir çok içi doldurulmayan boşluk , bir çok kendi içinde soru işaretleriyle dolu sohbet, iletişim görebilirsiniz. Aradığımızın aslında bir tutam güven ve bir tutam da sadakat olduğunu ama bunu neden sadece dışarıdan beklediğimizi unutuveriyoruz çoğunlukla. Yargılayarak , anlamayarak , anlayışı unutarak yaşamak daha kolay geliyor galiba. Dediğim gibi özünü de sözünü de unuttuğu için insan bir başkasıymış gibi yaşıyor, belki de daha doğrusu karşı tarafa öyle geliyor. O yüzden demiyor muyuz yanlış tanımışım, böyle olduğunu bilmiyordum diye. Aslında öyle değil ki bu.. İçi kırmızı olduğu halde dışına maviyi yansıtıyorsa gerçekte önce kendine eziyet eder insan. Bazen kandırdığını sanır böylelikle etrafını , yanılır oysa ki ,çünkü aslolan kandırılan ,kanan kendisidir,kendi ruhudur. Dediğim gibi özü de sözü de bir olmalı insanın..

Güzel Bir Hikaye

Bir zamanlar, Uzak Doğuda, artık yaşlandığını ve yerine geçecek birini seçmesi gerektiğini düşünen İmparator varmış. Yardımcılarından ya da çocuklarından birini seçmek yerine, kendi yerine geçecek kişiyi değişik bir yolla seçmeye karar vermiş. Bir gün, ülkesindeki tüm gençleri çağırmış ve: -Artık tahttan inip bir imparator seçme vakti geldi. Sizlerden birini seçmeye karar verdim.. Gençler şaşırmışlar, ancak o sürdürmüş: -Bugün hepinize birer tohum vereceğim. Bir tek tohum…Ama güzel bir tohum. Evlerinize gidip onu ekmenizi, sulayıp büyütmenizi istiyorum. Tam bir yıl sonra büyüttüğünüz o tohumla buraya geleceksiniz. Yetiştirdiğiniz o tohuma göre değerlendirip birinizi İmparator seçeceğim… Saraya çağrılan gençlerin arasında Ling adında biri de varmış. O da diğerleri gibi tohumunu almış…Evine gidip heyecanla olayı annesine anlatmış. annesi bir saksı ve biraz toprak bulup, onun tohumunu ekmesine yardım etmiş. Sonra birlikte dikkatlice sulamışlar. Hergün sulayıp büyümesini bekliyorlarmış. Yeterince zaman geçtikten sonra diğer gençlerin ne kadar büyüdüğünü anlatırken,Ling hayal kırıklığı içinde kendi tohumunda hiçbir değişiklik olmadığını görüyormuş. Üç hafta, dört-beş hafta geçmiş..Hala hiçbir gelişme yokmuş… Diğerleri yetişen bitkilerden söz ederken Ling çok üzülüyormuş. İmparatorun beceriksiz sanmasından çok endişeleniyormuş. Arkadaşlarına da hiç bir şey demiyor, sabırla bekliyormuş. Sonunda bir yıl bitmiş ve gençlerin yetiştirdikleri bitkileri imparatorun huzuruna götürecekleri gün gelip çatmış…Ling, annesine boş saksıyı götüremeyeceğini söyleyince annesi ona cesaret verip, saksısını götürüp dürüst bir şekilde olanları imparatora anlatmasını istemiş. Ling, pek istemesede, annesinin sözünü tutmuş ve boş saksıyla saraya gitmiş. Saraya varınca arkadaşlarının yetiştirdiği bitkilerin güzellikleri karşısında şaşırmış. Sonra imparator gelmiş ve tüm gençleri selamlamış. Ling arkalarda bir yerlere saklanmaya çalışıyormuş. -Ne büyük bitkiler, çicekler ve ağaçlar.. yetiştirmişsiniz..Bugün biriniz İmparator olacak.. Aniden arkada elinde boş saksıyla Lingi fark etmiş. Hemen muhafızlarına ön tarafa getirmelerini emretmiş. Ling çok korkmuş, sanırım beceriksizliğinden dolayı beni öldürebilir demiş.. Ling ön tarafa gelince imparator adını sormuş: -Adım Ling…diğer gençler gülüp alay etmeye başlamışlar.. ama imparator susturmuş.. Ling´nin elindeki saksıya dikkatli bakıp kalabalığa doğru dönmüş: -Yeni imparatorunuzu selamlayın..adı Ling demiş.. Ling inanmamış, nasıl olurda tohumu yeşermemiş bile.. İmparator devam etmiş. Bir yıl önce burada herkese bir tohum verdim, siz ekip sulayıp bir yıl sonra getirecektiniz.Ama hepinize kaynamış tohum vermiştim, asla büyümez,Ligin dışında herkes, ağaçlar, bitkiler, çiçekler getirdi. Çünkü tohumun büyümediğini fark edince hepiniz bir başka tohumla değiştirdiniz. Sadece Ling ..benim verdiğim tohumu boş saksıyla getirme cesareti ve dürüstlüğünü gösterdi.Beklentisi gerçekleşmeyince umutsuzluğa kapıldı ama dürüstlüğünden vazgeçmedi.. -Onun için İmparatorunuz o olacak…

“İyilik yap hatırlanmaz, yanlış yap unutulmaz. Sen kimsenin yapamaz dediğini yap; çünkü söylemeseler de akıllarından çıkmaz. “

Tolstoy