NATO Boru hattındaki hırsızlıkta yeni detaylar ortaya çıktı

NATO boru hattından akaryakıt çalan 4 kişinin Ocak ayında oto yıkama işyerini 29 bin liraya devralmak için anlaştığı belirlendi.

26 bin lira ödeme yapılırken, 3 bin liralık kısmın ödenmemesi nedeniyle devir işlemleri bekletildiği kaydedildi. 4 kişinin, 'tadilat yapacaklarını' söyleyerek işyerini kapattıkları kaydedildi. Binanın sahibinin, işyerinde tadilat yapıldığını düşünerek şüphelenmediği, zemini kazan şüphelilerin molozları da işyerinin arka kısmına yığdığı anlaşıldı.



YAYILAN KOKU ELE VERDİ



Bir süre sonra bina sahibi ve çevrede yaşayanlar yayılan kokudan şüphelenerek polise haber verdi. İşyerine gelen polisler, binanın temeli açıldıktan sonra yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir tünel kazılarak boru hattına ulaşıldığını, akaryakıt hattına bağlanan boru ile yakıt çalındığını tespit etti. 20 gün önce NATO boru hattına ulaşan kişilerin yaklaşık 50 ton yakıt çaldığı tahmin edilirken, aktarma yaptıkları boruyu ise işyerinde dolabın içine gizledikleri görüldü.

İşte görüntülerle Nato boru hattı operasyonu

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