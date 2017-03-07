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NATO hattından 200 bin TL’lik mazot çalan 4 hırsız yakalandı 

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NATO hattından 200 bin TL’lik mazot çalan 4 hırsız yakalandı 
Körfez ilçesinde NATO hattından 200 bin TL değerinde akaryakıt hırsızlığı yapan ve polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 

Körfez Hamitkaplan Caddesi üzerinde satın aldıkları oto yıkama dükkanına tünel kazarak, NATO boru hattından 200 bin TL değerinde 50 ton akaryakıt çalan 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama bölgesinde yoğunlaşan mazot kokusu ile ortaya çıkan hırsızlık olayı sonrasında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlatmıştı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ş.A., M.Z., M.Ç., E.P., yapılan araştırma sonucu Bursa, Yalova ve Kocaeli’de belirlenen adreslerde polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 ruhsatsız silah, akaryakıt hırsızlığında kullanılan ve içine 3 adet tank yerleştirilmiş panelvan araç ile hırsızlıkta kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Satın aldıkları dükkandan 10 metre tünel kazarak 50 ton akaryakıt çaldığı tespit edilen 4 hırsız, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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