En sağlıklı yağlardan biri olarak kabul edilen zeytinyağı, Akdeniz mutfağının da en önemli yağ çeşitlerinden biri. Tüm uzmanların üzerinde birleştiği ve en iyi yağlardan biri olarak kabul ettiği zeytinyağı, zeytinden üretilen ve kimyasal işlem geçirmeyen bir yağ oluşu nedeniyle de bu kadar sağlıklı bulunuyor. Önemli yağ asitleri ile doymamış yağ açısından zengin kabul edilen zeytinyağı metabolizma ve vücut sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip.Zeytinyağının pek çok çeşidi olsa da natürel ve riviera zeytinyağları en fazla öne çıkanlar. Bu yağ çeşitleri kullanım açısından çeşitli farklılıklar gösteriyor. İçerisinde çok çeşitli vitamin ve özellikler bulunduran zeytinyağı hormonların düzenlenmesinden tansiyonun dengelenmesine, kalp rahatsızlıklarını azaltmadan bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye kadar pek çok yararlı etkisi ile biliniyor.Peki hangi zeytinyağı nasıl kullanılmalı?

Sofraların vazgeçilmezi zeytinyağının pek çok farklı çeşidi var. Peki hangisini, nasıl tercih etmek gerekiyor?