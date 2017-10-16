Nazım Pozam vefat etti
İlimizde 1981 – 1983 yıllarında 15. Kolordu Komutanlığı görevini yapan ve Senem Eczanesi sahibi Ecz. Recep Eşsiz‘in kayınpederi Em.Korg.Nazım Pozam(93) vefat etti.
A+A-
Nazım Pozam ilimizde Kolordu Komutanlığı görevi ve emekli olduktan sonra Donatım İşleri Genel.Müd ve Zonguldak Taş Kömürü İşletmelerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştu.
Cenazesi yarın İstanbul Levent Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Bu haber toplam 63 defa okunmuştur
Etiketler : Nazım Pozam, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.