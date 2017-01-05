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Nazım Uçar

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Nazım Uçar
Nazım Uçar vefat etti

İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi Ali Dikmen Sokak’ta oturan SSK emeklisi Nazım Uçar (83) vefat etti. 6 çocuk babası olan Nazım Uçar’ın cenazesi 42 Evler Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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