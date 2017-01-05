İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi Ali Dikmen Sokak’ta oturan SSK emeklisi Nazım Uçar (83) vefat etti. 6 çocuk babası olan Nazım Uçar’ın cenazesi 42 Evler Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi Ali Dikmen Sokak’ta oturan SSK emeklisi Nazım Uçar (83) vefat etti. 6 çocuk babası olan Nazım Uçar’ın cenazesi 42 Evler Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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