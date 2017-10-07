Nazlı Şahin vefat etti
İzmit Bekirdere Mahallesi Orbay Sokak No.1 adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikası çalışanlarından Sezgin Kalican’ın ananesi Nazlı Şahin(98) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
A+A-
2 çocuk annesi Nazlı Şahin’in cenazesi Nusretiye Camiinden alınarak Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : Nazlı Şahin, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.