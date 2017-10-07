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Nazlı Şahin vefat etti

Nazlı Şahin vefat etti

İzmit Bekirdere Mahallesi Orbay Sokak No.1 adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikası çalışanlarından Sezgin Kalican’ın ananesi Nazlı Şahin(98) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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2 çocuk annesi Nazlı Şahin’in cenazesi Nusretiye Camiinden alınarak Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.

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