Nazlıgül’den sert çıkış: “Demokrat Parti ismini kullanmayın”

Basın toplantısında DP Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi Murat Aydoğdu, MKYK üyesi ve Körfez İlçe Başkanı Cemil Coruh, eski il başkanlarından Kadir Ayhan ile parti yöneticileri hazır bulundu.

ATATÜRK’ün 79’uncu ölüm yıl dönümünün bütün yurtta olduğu gibi ilimizde de çok güzel bir törenle kutlandığı ve Atamızın sevgi ve saygı ile anıldığını belirten Nazlıgül, “Demokrat Parti bugüne kadar olduğu gibi ATATÜRK ilke ve inkılaplarının sonsuza dek güvencesi olmaya devam edecektir. ATATÜRK’ün nelere kadir olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz.” dedi.

Meral Akşener’in kendi partilerinin çatısı altında isim yapmış, bakan olmuş bir siyasetçi olduğunu belirten DP İl Başkanı Nazlıgül, kurulan yeni partide ikbal arayan partililerine sert bir şekilde eleştirdi, şöyle konuştu: “Bu yeni partide ikbal arayan bizim eski isimlerimiz var. Bizler amatör ruhla siyaset yapan partisini memleketine sahip çıkan insanlarız. Maalesef bonservisi elinde profesyonel futbolcular gibi kendisi pazarlamaya çalışan siyasetçilerimiz var. Bunlara naçizane bir önerim olacak. Lütfen Demokrat Parti ismini kullanmayın, partimizden istifa edin ve kendi adınıza konuşun. Bizim zamanımız çok kıymetli bizi disiplin süreci ile uğraştırmayın.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesi çıkışıyla ilgili iktidar partisinin hamlesini beklediklerini belirten Nazlıgül, ülke gündemiyle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Son benzin zammından sonra, ben hep 50 TL alıyorum bana koymaz diyenleri bir kez daha duymak isterim. Bu zamlar sonrasında herhalde benzin pompacısı 50 TL için pompasını çalıştırmayacaktır. Bu arkadaşlara da yazık olacak. Sanırım ülkemizde enflasyon sepetinde benzin ve mazot bulunmuyor. Yurtdışından gelen antibiyotikli tavukların akıbeti inşallah ne olsa yerler diye iç piyasaya sürülmez ve imha edilir. Yerli yani Milli Otomobil hakkında konuşulması gerek bir şey var mıdır bilmiyorum. Türk Milletinin milli yiyeceği, kurufasülye, pilavı kendimiz üretemez hale geldik. Komik durumdayız. İthal parçalarla yerli otomobil olmaz ona zaten yapıyoruz.”

DP’nin eski il başkanlarından Kadir Ayhan’da yaptığı kısa konuşmada, Demokrat Parti’nin köklü ve ideali olan bir parti olduğunu, pırıl pırıl insanların yer aldığını söyledi, “Seçim Barajı bir belli olsun, DP’nin nasıl şahlanacağını göreceğiz. Bulanık suda balık avlayanların balığı yenmez.” dedi.

DP Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi Murat Aydoğdu yeni kurulan partiyle temasta olanlara seslendi: “Bu arkadaşlarımızdan ricamız; partimizden istifa etsinler, nereye giderseniz gidin. Sizi disipline vermeyelim. 15 yıldır partiye uğramayan siyasi büyüklerimiz kiminle ne pazarlığı yaparlarsa yapsınlar bizi ilgilendirmez.”



