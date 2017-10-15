Nazmi Kahveciler 5’inci oldu

Hayat Kimya’nın sponsorluğunda şampiyonaya giden Kahveciler, Rus ve Alman rakiplerini yenerken, Moğol ve İranlı rakiplerine boyun eğdi. Kahveciler 30 güreşçinin katıldığı şampiyonayı 5’inci olarak bitirdi, madalyanın eşiğinden döndü. Daha önce Dünya şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi önemli derecelere imza atan Nazmi Kahveciler, bu yıl hedefi yakalayamadı. Kahveciler, “Aslında çok iyi hazırlanmıştım. Hedefi birincilik kürsüsüne çıkmaktı. Ancak bu kez rakipler çok sıkı çıktı. Kürsüye çıkmak nasip olmadı, beşincilikle yetindim” dedi.

