Nazmi Kahveciler, ikinci Dünya şampiyonluğu için Bulgaristan’da

Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada ilimizden Nazmi Kahveciler de mücadele edecek. 88 kiloda serbest stilde mindere çıkacak olan Kahveciler, ikinci şampiyonluğu almak istiyor. Kahveciler 2011 yılında Arnavutluk’ta Dünya şampiyonu olmuştu. Sonrasında Bosna Hersek’te ikinci, geçen yıl Polonya’da üçüncü olan Nazmi Kahveciler bu yılki Dünya şampiyonasına yine iddialı hazırlandı. Hayat Kimya fabrikasında iş ve yangın güvenliği bölümünde 16 yıldır çalışan Kahveciler, fabrikanın kendisine büyük destek verdiğini söyledi. Nazmi Kahveciler, “Hayat Kimya fabrikasına ne kadar teşekkür etsem azdım. Bana verdikleri destek doping etkili yapıyor” dedi. Nazmi Kahveciler 5 aydır şampiyonaya hazırlandığını da belirtti, “İnşallah Bulgaristan’dan altın madalya ile döneceğim ”dedi.