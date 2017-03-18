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Nazmiye Demir vefat etti

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Nazmiye Demir vefat etti
Gebze Arapçeşme Mahallesinde oturan serbest işçi olarak çalışan Mehmet Demir’in eşi Nazmiye Demir (61) şeker hastalığına bağlı rahatsızlıklar sonucu vefat etti.

4 çocuk annesi olan Nazmiye Demir’in cenazesi bugün Samsun’un Kavak ilçesinde toprağa verilecek.

 

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