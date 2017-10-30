Ne Asarköy, ne Bağdat: 0-0

Ligin iki iddialı takımı 8’er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan Gölcük Asarköyspor ile Bağdatspor, zirve yarışında çok önemli bir maça çıktı. Hisareyn Stadı’nda ki maçı kazanan takım üst sıralar için iddialı konuma gelecekti. 0-0 biten maçta bu skor iki takımada yaramadı, sahasında Çerkeşlispor’u 2-0 yenen lider Yavuzspor, iki takıma da 4 puan fark yaptı.

YAVUZSPOR ZİRVEYİ SEVDİ

Geçen yıl Süper Lig’de son maçta küme düşme üzüntüsünü yaşayan, kadrosunu da büyük oranda değiştirmek zorunda kalan Yavuzspor, 1.Küme’de mütevazı kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atıyor. Haftaya zirvede giren Mavi-Beyazlı ekip, grubun iddialı takımlarından Çerkeşlispor’u konuk etti. Yavuzspor, bu kritik maçı 2-0 kazandı, en yakın rakibi Damlarspor’a 3 puan fark yaptı. Bu sezona kötü başlayan Esenspor da, sahasında Gebze Yavuz Selimspor’u 2-0 yendi, ligde ilk kez puanla tanıştı.

BAŞARAN VE DAMLARSPOR GALİP

1.Küme A Grubu’na dahil ligin zirvesini ve alt sıralarını ilgilendiren maçlar da vardı. Lige iyi başlayan, daha sonra puan kayıpları yaşayan Alikahylaspor, ligin yeni takımı Damlarspor’u Cephanelik Stadı’nda ağırladı. Damlarspor, rakibi karşısında Ali Sak ve Mücahit’in attığı gollerle 2-0 galip geldi. Damlarspor, karşılaşmayı Gürkan ve Şaban’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 9 kişi tamamladı. Lige Esenspor galibiyeti ile başlayan, daha sonra oynadığı 3 maçı kaybeden Başaranspor da, Ç.Plajyoluspor’u 3-2 yenerek kötü gidişine dur dedi.

