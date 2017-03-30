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Ne Kartepe’ye, ne de Sultan Orhan’a yaradı

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Ne Kartepe’ye, ne de Sultan Orhan’a yaradı
Süper Lig Play-Off’un 4’er puanlı iki takımı Kartepe Belediyespor ile Sultan Orhanspor, dün akşam Arslanbey Stadı’nda çok kritik maça çıktı.

Kazanan takımın ilk iki şansını devam ettireceği karşılaşma 2-2 sona erdi, bu sonuç iki takımı da mutlu etmedi.

SULTAN ORHAN İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ

Cumartesi günü sahasında Seka Doğanspor’a 2-0 mağlup olup, zirve yarışında çok büyük darbe yiyen Sultan Orhanspor, dün akşam konuk olduğu Kartepe Belediyespor karşısında Erhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 30’da ev sahibi ekip Celal’in Ahmet Seyfi tarafından düşürülmesi ile penaltı kazandı. Atışı, Kubilay kullandı, kaleci Ferhat başarılıydı. Kartepe, ilk yarının uzatma dakikalarında Mustafa Yıldırım’ın attığı golle eşitliği sağladı.

KARTEPE, UZATMADA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Maçın ikinci yarısında konuk ekip Oğuzhan Kartal’ın golüyle yeniden öne geçti. Kartepe, ilk yarının son dakikasında olduğu gibi, bu kez maçın uzatma bölümlerinde Şükrücan ile yeniden eşitliği sağladı, maçta 2-2 sona erdi. Maçın hakemi Tolga Güldibi, Sultan Orhan Teknik Sorumlusu Fikret Özcan’ı saha dışına attı. Sultan Orhansporlu teknik ekip ve futbolcular, maçın hakemi Tolga Güldibi’ye yoğun itirazları oldu.

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