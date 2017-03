Ne olur, Körfez’in üzerine titreyelim

Meteoroloji’nin tahmini doğru çıkmışsa -ki son yıllarda Meteoroloji bu konuda çok başarılı-bugün bölgemizde pırıl pırıl bir bahar havası yaşıyor olacağız.

Hala Kartepe zirvesinde beyazlık var. Kukusuz birkaç soğuk gün daha yaşarız. Ama Mart’ta ilerliyoruz. Cemreler düştü. Yavaş yavaş baharın yüzünü görmeye başlayacağız.

Bugün fırsatını bulursanız, İzmit Körfezi’ne bir bakın. Bu İzmit Körfezi bize emanet. Artık Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla, Körfez Sahili’nde pek çok yerden denize de girilebiliyor. İzmit Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık bırakılmıyor. Ama hala Körfez kıyısındaki vahşi sanayi, Körfez’e girip çıkan sorumsuz ve küstah gemiler, denizimizi kirletmeye devam ediyor.

KÖRFEZ’DE LÜFER TUTULUYOR

İzmit Körfezi, Dünya’nın en önemli “Amatör balık turizmi” merkezi olabilir. Körfez’de canlı sayısı ve türü çoğaldı. Şu sıralar Gölcük ile Karamürsel arasındaki bölgede amatör balıkçılar Lüfer yakalıyorlar. Lüfer Dünya’nın en lezzetli balığı. Paşa Balığı. Sandalla sahilden 50 -100 metre açılan usta amatör balıkçılar, kasalar dolusu lüferle dönebiliyorlar. İster oturup kendiniz afiyetle yiyin. İsterseniz, sabah erkenden Ereğli’deki, Başiskele’de balık mezatına götürün. Bir tane Lüfer, balık mezatında 30 TL’den satılıyor. Bir amatör balıkçı gün içinde 10 tane lüfer yakalasa 300 TL kazanabilir.

Bu otomobil fabrikasından, lastik fabrikasından çok daha büyük bir üretim değeridir. Körfez’de sadece lüfer yok. Usta balıkçılar karagöz yakalıyorlar. İstavrit, mezgit zaten gırla. Kırlangıç var, arada bir uskumru takılıyor oltalara. Kefal balıkların gözü önünde dolaşıyor da kimse yüzüne bakmıyor.

12 OCAK’IN İZLERİ SİLİNMEDİ

Bu Körfez bize emanet. Balıklar buraya geliyorlar. Burada yumurtluyorlar. Burada büyüyorlar. Dünya’da amatör balıkçılığın turizm alanındaki etkisine bizim ilimizde kimsenin kafası basmaz. Bu öylesine büyük bir turizm potansiyeli de, “Sağlık turizminden”, “Kültür turizminden” çok daha büyük hacimlidir.

Bizim Körfezi’mizde profesyonel balık avı yasak. Bu Körfez’deki balık popülasyonunu Dünya’ya tanıtsak, inanın Cengiz Topel’e ABD’den uçakla amatör balıkçılar gelir. Japonlar gelir. Avrupalılar gelir. Araplar daha çok gelir.

İzmit Körfezi 12 Ocak’ta çok büyük bir çevre faciası yaşadı. Dilovası Sahili’ni doldurup yerleşen çok sorumsuz bir liman şirketindeki dolum tesisinin tanklarından denize tonlarca mazot aktı. Kuşlar, balıklar telef oldu. Denize akan mazotun büyük bölümü temizlendi. Ama bu inanılmaz çevre katliamına neden olan tesis, hak ettiği cezayı almadı.

Geçen gün, çevre konularında uzman bir arkadaşla konuşuyorduk. “12 Ocak’taki çevre katliamının izlerini tamamen silemedik. Yazın karşımıza çıkacak.” dedi.

Söz konusu mazot akıntısı, karşı sahile gitmemişti. Derince ile Darıca arasındaki bölgeyi, oradan karşıdaki Yalova, Altınova bölgesini etkilemişti. Çevreci arkadaşım şunları söyledi:

“Denize akan mazotun önemli bölümü toplandı. Ama sahile vuran, kayalara yapışıp kalan mazot var, zift var. Havalar ısınınca, bunlar eriyip, yeniden denize akacak. İzmit Körfezi’nde yeniden mazot atıklarını göreceğiz.”

Üzerine titremeliyiz İzmit Körfezi’nin. Zerre kadar kirletenlerin çanına ot tıkamalıyız. İzmit Körfezi’ne girip çıkan bütün gemileri çok dikkatle takip etmeliyiz.

Ne Osmanlı kültürü, ne Kültür Tepesi, ne Kartepe, ne başka bir şey. Bu kentin en önemli zenginliği İzmit Körfezi’dir. En önemli turizm potansiyeli de amatör olta balıkçılığı turizminde yatıyor. Körfez’i temiz tutup, akvaryum yaparsak, bu şehri de Türkiye’yi de uçururuz. Ama İzmit Körfezi’ni doldura doldura bu kadar çok ve büyük liman yaptıktan sonra, o limanlara bir de dolum tesisi kurma izni verdikten sonra, işimiz hayli zor olacak.

Eskilerin kulaklarını çınlattık

Kaç kişi kaldı şurada; oturup da çayınızı yudumlarken eski İzmit’in, eski İzmit’in önemli insanlarını konuşacağımız, anıları tazeleyebileceğimiz?

Cuma günü Esnaf Odaları Birlik Başkanı Kemal Kaya ile, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir birlikte ziyarete geldiler. Ne onların benden, ne benim onlardan beklentim var. Tek maksat, muhabbet.

Birlik Başkanı Kemal Kaya, yakından tanıdığınızda gerçekten çok özel bir insandır. Merttir. Dost canlısıdır. Esnaf Kefalet Bakanı Faruk Demir, bir nazik akil adam. Kendi işinde -ki çok zor bir iş yapıyor- çok çalışan bir adam.

En çok Rıdvan Ağa’dan konuştuk. Hepimizin rahmetli Rıdvan Alyörük ile ilgili pek çok anısı var. Bunları tazeledik. Dündar Çiğit’ten Faruk Demirer’e, Hüseyin Kolaylı’dan Cevdet Bağdat’a o kadar çok kişiyi rahmetle andık veya kulağını çınlattık ki, anlatamam.

Kaya ve Demir, esnafın gerçekten çok zor bir dönemden geçtiğini söylüyorlar. Ancak özellikle hükümetin son açtığı kredi biraz can suyu olmuş. İlimizde binlerce esnaf, tüccar bu kredi için başvurmuş ve şimdilik dağıtım da iyi gidiyormuş. Kemal Kaya, “Geçen gün Fethiye Caddesi’ni şöyle yukarıdan aşağıya indim. Günlerdir bir mendil, bir kravat satamamış esnaf var.” dedi.

Kaya, özellikle Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’ndan övgüyle söz ediyor. Vali’nin gerçek anlamda bir esnaf dostu olduğunu, esnaf sorunlarıyla çok yakından ilgilendiğini anlattı, “Bir taksici esnafımız cinayete kurban gitmişti. Ailesine araba almak için kampanya başlattık. Herkes destek vereceğini söyledi ama çok az para toplandı. Sayın Vali, bu sorunu da halletti. Gerçekten çok kıymetini bilmemiz gereken bir valimiz var” diye anlattı.

YENİDEN ADAY OLABİLİR

Kemal Kaya’ya Birlik Başkanlığı konusunu sordum. Esnaf Odaları’nın kongreleri 2018 yılı 1 Ocak itibariyle başlayacak. İlimizde 52 esnaf odası var. Kemal Kaya, Şoförler Odası Başkanı. Şoförler Odası’ndan Birlik Başkanlığı’na geldi. Birlik Başkanlığı’nda 27 yılı tamamlamış. 1 Ocak 2018’de Oda kongreleri başlayacak, aynı yılın mayıs ayında Birlik kongresi var. Kaya geçen dönem Birlik Başkanı seçilirken, “Bu son “demişti. “Yeniden aday olacak mısın?” diye sordum. Kemal Kaya, “Hiç niyetim yok” dedi. Faruk Demir, “Bizim de O’nu bırakmaya niyetimiz yok. İkna edeceğiz.” dedi.

Birlik Başkanı Kemal Kaya 77 yaşına gelmiş. Rıdvan Ağa’dan sonra içkiden uzaklaştığını söyledi. 5 vakit namaz kılıyor, her gün en az 10 kilometre yürüyormuş. “Evim beşinci katta. Asansör var. Bir kere bile asansöre binmedim.” dedi.

Benim izlenimim. Kemal Kaya, 2018’de Birlik Başkanlığı’na bir kez daha aday olacak. Son kongrede “Bu son” demişti ama bizim şehrimizde hiçbir görev için alttan da pek böyle insanlar yetişmiyor. Bu dönemde dengeleri böylesine koruyabilecek, her kesimden hürmet görebilecek kaç tane Esnaf lideri bulabiliriz?

Kemal Kaya ve Faruk Demir, geçen cuma günü misafirimdi.

Bu hafta sinemaya gidilir

Buradan ahkâm kesiyor, sözde herkese akıl veriyorum ya; aslında ben de aynı durumdayım. Yorgun argın eve git, yemek ye.. Ön odada ben televizyonda maç izleyeyim, eşim arka odada yerli dizilere takılsın. Eminim çoğumuz bu monoton hayatın pençelerine mahkum yaşıyoruz.

Bu hafta İzmit Sinemaları’nda çok önemli filmler var. İzmit’te güzel sinemalar var. Üstelik İstanbul’daki sinemalardan çok daha ucuz. Üstelik seanslar her gün saat 11.30’dan itibaren başlıyor. Gece saat 22.00’ye kadar devam ediyor. Herhangi bir AVM’de sinema salonlarının önüne gittiğinizde, siz başka, eşiniz başka, çocuğunuz başka bir filme girebilir. Herkese, her kafa yapısına, her zevke göre film var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranları, “Reis”i izleyebilir. Ferzan Özpetek yıllar sonra İstanbul’da film yaptı. “İstanbul Kırmızısı”nı mutlaka görmek lazım. Karanlığın Elli Tonu İzmit’te 3’üncü haftaya girdi. Bu serinin kitabını okuyanların mutlaka görmesi lazım. Recep İvedik-5 hala gösterimde. Macera filmlerinden hoşlananlar için John Wich-2 var ki, müthiş film olduğunu söylüyorlar. Bu hafta İzmit Sinemaları’na 89’uncu Oscar ödül gecesinde büyük sükse yapan Ay Işığı ve Yaşamın Kıyısı’nda isimli filmler de geldi. Çocuklar için çok güzel animasyon filmler de var.

Çıkın evden. Ailece, hatta komşularla. Hangi gün, günün hangi saatinde isterseniz. Kendiniz için bir değişiklik yapın. Sinemaya gidin. İzmit artık biraz kabuklarını kırmalı. Biraz hayatın içine girmeli. İzmit biraz hareketlenmeli. Sinema çıkışı eve gitmeden bir çorbacı veya bir kafe de yapabilirsiniz. Göreceksiniz, evdeki mutluluğunuz katlanacak. Yerli dizinin bir bölümünü kaçırmak da sorun değil. Haftaya nasıl olsa tekrarı var.