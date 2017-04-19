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Ne sendika ne işveren.. Türpraş'ta taviz yok

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Ne sendika ne işveren.. Türpraş'ta taviz yok
Petrol İş Sendikası ile Tüpraş Rafinerileri A.Ş. işvereni arasında tarafsız ara bulucu nezaretinde gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılamayan maddeler üzerinde işveren ve sendika taviz vermemekte kararlı.

Tüpraş işvereni ile gerçekleşen toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Salih Akduman, “Tüpraş sözleşmesinde tarafsız arabulucu ile görülmemiz oldu. Herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Hiçbir maddede anlaşma olmadı. Herhangi bir rakam konuşulmalı. Aynı maddeler üzerinde görüşüldü ancak anlaşma sağlanamadı” dedi. İşveren ve sendika anlaşma sağlanamayan maddeler üzerinde taviz vermemek konusunda kararlı. Taraflar 25 Nisan Salı Günü saat 10.00’da tekrar bir araya gelecek.  

Ayşegül KALAYCI

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