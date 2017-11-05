Nebi Güdük vefat etti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski müdürlerinden Nebi Güdük vefat etti.
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7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek. Güdük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.
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Etiketler : Nebi Güdük, vefat, Kocaeli
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