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Nebi Güdük vefat etti

Nebi Güdük vefat etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski müdürlerinden Nebi Güdük vefat etti.

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7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek. Güdük'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.

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