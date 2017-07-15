Necat Esen vefat etti

CENAZE PAZARTESİ
Avustralya’da yaşamını sürdüren Nur Esen ile ABD’de yaşayan Murat Esen’in babası olan Necat Esen’in cenazesi, pazartesi günü Fevziye Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
CENAZE PAZARTESİ
Avustralya’da yaşamını sürdüren Nur Esen ile ABD’de yaşayan Murat Esen’in babası olan Necat Esen’in cenazesi, pazartesi günü Fevziye Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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