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Necat Esen vefat etti

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Necat Esen vefat etti
İzmit’in değerli hemşerisi, uzun yıllar Fevziye Camisi karşısındaki Esen Sigorta’yı ağabeyleri Nevzat ve Necdet Esen ile birlikte işleten, yıllar önce Bodrum’a yerleşen Necat Esen(75) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti.

CENAZE PAZARTESİ

Avustralya’da yaşamını sürdüren Nur Esen ile ABD’de yaşayan Murat Esen’in babası olan Necat Esen’in cenazesi, pazartesi günü Fevziye Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

 

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