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Necdet Ayaz: “15 yaşın altındaki çocuklarımızın yüzde 31’i madde bağımlısı”

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Necdet Ayaz: “15 yaşın altındaki çocuklarımızın yüzde 31’i madde bağımlısı”
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun antrenörlere yönelik ‘IAAF Çocuk Atletizmi Seminer ve Uygulama Programı’ Kocaeli’de başladı.

Programda konuşan Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, "Türkiye'de 15 yaşın altı çocuklarda yüzde 31 oranında madde bağımlılığı var. Bu programa onları dahil ettik" dedi.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü derslikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun antrenörlere yönelik başlattığı ‘IAAF Çocuk Atletizmi Seminer ve Uygulama Programı' etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen eğitimlere Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF )Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, IAAF CECS 1 Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ve üniversitelerin spor bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile eğitmenler katıldı. Eğitimlerde antrenörlere bilgiler veren Ayaz, “15 yaşın altındaki çocuklarımızın yüzde 31’i madde bağımlısı, bununla mücadele için madde bağımlı çocukları projeye dahil ettik” ifadelerini kullandı.

IAAF Çocuk Atletizmi çalışmalarının detaylarını antrenörlere paylaşan IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, “Projede, birinci amaç verilmesi gereken mesajdı. Dopingin zararlarını ortaya koyduk. Daha sonra bizim hedef kitlemiz olan çocuklar yarıştırılmayacak, eğlenceli atletizmle oynatılacak dedik. Dolayısıyla çocukların dopingle işi olmayacak. Yani siz o çocuklara oyun oynatacaksınız. Yapılan bir araştırmada gördük ki, 15 yaşın altındaki çocuklarımızın yüzde 31’e varan oranda maddeye bağımlı oldukları tespiti yapılmış. Çok ciddi bir rakam. Genç nüfusuyla övünen ülkemizde bu ciddi rakamla mücadele edilmesi gerekir. Bu nedenle bu projeye madde bağımlısı çocukları dahil ettik” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde açılan çok sayıda kursta sayısal çoğunluğun fazla olmasına değinen Ayaz, “Sayısal çoğunluğu bulduk ama bunların çoğu, çocuk atletizmiyle ilgilenmeyecek. Heyecanı ve umutları dorukta olan kişiler ilgilenecek. Üniversitelerin, Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi'nde veya Yüksekokul Müdürlüğü'ne bağlı okullarda okuyan arkadaşlarımız, yani sizler. Bu belgeleri aldığınızda uluslararası alanda geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olacaksınız. Gidip bir Halk Eğitim Merkezi'ne kurs açmak istediğinizi söyleyebilir ve açabilirsiniz. Bu sizin sevdiğiniz işi yapabilmeniz demektir” diye konuştu.

Ayaz’ın ardından ise IAAF CECS 1 Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından katılımcı antrenörlere “Y Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda Fizyolojik Farklılıklar ve Antrenmana Uyum” konulu eğitim verildi.

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