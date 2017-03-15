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Necla Çalışkan vefat etti
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Vefat
15.03.2017 13:32
İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler Berk Sokak Evrim Apartmanı No:4/8’de oturan emekli öğretmen Necla Çalışkan(66) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
Necla Çalışkan’ın cenazesi Eren Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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