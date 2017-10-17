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Necla Kurt vefat etti

Necla Kurt vefat etti

Kandıra Pınarlı Mahallesi Pınarlı Yukarı Mevkii Küme Evleri No.47/1 adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mustafa Kurt’un eşi Necla Kurt (82) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi Necla Kurt’un cenazesi Pınarlı Köy Camii’nden alınarak Pınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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