Necla Kurt vefat etti
Kandıra Pınarlı Mahallesi Pınarlı Yukarı Mevkii Küme Evleri No.47/1 adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mustafa Kurt’un eşi Necla Kurt (82) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi Necla Kurt’un cenazesi Pınarlı Köy Camii’nden alınarak Pınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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