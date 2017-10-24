Necmettin Bitlis hayatını kaybetti

Tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem hastanesinde bu gece yarısı yaşamını yitiren Necmettin Bitlis'in cenazesinin 26 Ekim 2017 perşembe günü İstanbul Teşvikiye camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa defnedileceği öğrenildi.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

1 Aralık 1928’de Malatya’da doğmuștur. Ticaret Lisesi mezunu olup çalıșma hayatına 1955 yılında bașlamıștır. Halen Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdürmekte olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyesidir.